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Мусульманская одежда в школах Франции запрещена для учеников обоих полов — министр

16:32 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на ношение мусульманской одежды во французских школах с начала нового учебного года (4 сентября) распространяется на всех учеников и включает не только абайю — традиционное мусульманское женское платье, но и камис — мужской костюм в мусульманских странах. Об этом заявил в эфире радиостанции France Inter министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

«Учеников будут встречать в школах и будут объяснять им смысл этого правила, почему нельзя носить абайю или камис в школе», — отметил министр. Он подчеркнул, что ученики, пришедшие в школу в мусульманской одежде, не смогут попасть в класс. Атталь считает, что для «понимания этого правила некоторым понадобится несколько дней».

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