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Правящая партия Грузии обвинила президента в нарушении конституции из-за визита в ФРГ

17:00 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила конституцию республики, посетив Германию без согласия правительства. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Понятно, что президентом Грузии очень грубо нарушается конституция. Она давала присягу этой конституции, однако грубо ее нарушает. Это очень тяжелое явление, нам необходимо отреагировать на это. Это не останется без реакции», — сказал Кобахидзе, комментируя визит Зурабишвили в ФРГ.

Политик добавил, что подобный шаг президента является основанием для ее импичмента, однако он уверен, что этого не произойдет, так как оппозиция в парламенте проголосует против отставки Зурабишвили.

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