Качиньский подрывает основы демократии в Польше и заслуживает тюрьмы — Валенса

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский злоупотребляет властью, подрывает основы демократии в стране и заслуживает тюрьмы. Об этом в интервью, опубликованном на сайте британской газеты Financial Times, заявил экс-президент республики (1990-1995), лидер нашумевшего польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.

«Качиньский подрывает некоторые из основ демократии, такие как принцип разделения властей и свобода прессы», — сказал Валенса, добавив, что глава ПиС «наверняка окажется в тюрьме, если проиграет» осенние выборы.

Экс-президент назвал предстоящее в октябре голосование самым важным для страны с 1989 года, когда в послевоенной Польше прошли первые демократические выборы, которые принесли «Солидарности» 35% голосов избирателей, позволив ей сформировать некоммунистическое правительство. На следующий год сам Валенса одержал победу на президентских выборах.

«Это не охота на ведьм, а вопрос правосудия. Мы не можем позволять нарушения конституционных законов и злоупотребления властью. Об охоте на ведьм можно было бы говорить, если бы обвинения были ложными или преувеличенными, но доказательств у нас достаточно», — подчеркнул 79-летний политик.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. Партия Качиньского лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска «Гражданская коалиция».