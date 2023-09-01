Россия объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки — Новак

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут опубликованы на следующей неделе. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — сказал он, отвечая на вопрос Путина, удалось ли договориться с партнерами по ОПЕК о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.