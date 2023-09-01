ЕС собирается выделять Украине на военные нужды по 5 млрд евро четыре года

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит 5 млрд евро в год. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

«Наше предложение — потолок в 20 млрд евро, 5 млрд евро каждый год следующие четыре года», — сказал он.