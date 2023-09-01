Венгрия продолжает блокировать выделение ЕС финансовой помощи Украине

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира на выделение военной помощи Украине, намерен это сделать на следующей неделе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

«К сожалению, новый транш все еще заблокирован», — сказал он, выразив надежду разблокировать его на следующей неделе.

Речь идет об очередном транше на сумму 500 млн евро, который заблокирован Венгрией. Как заявил в Толедо министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, Венгрия выступает против предоставления Евросоюзом очередного транша военной помощи Украине на сумму 500 млн евро, а также создания в этих целях специального фонда на 2024–2027 годы в размере 20 млрд евро, потому что это означает еще четыре года военных действий.