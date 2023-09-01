Боррель: Мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС

19:35

Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств, и согласовать временные рамки их приема, чтобы активизировать подготовку. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

«Идея расширения парила над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. [Конфликт] на Украине ускорил процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок для приема позволит сфокусировать усилия стран ЕС и стран — кандидатов», — сказал Боррель.