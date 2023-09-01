Генсек ООН: Я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине
20:15 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас завершение конфликта на Украине даже на горизонте не просматривается.
«Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине, — сказал он. — Я считаю, что мы пока к этому не пришли. Поэтому очень важно принимать меры, чтобы снизить очень сильное негативное влияние [этого конфликта] на мир».
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