Генсек ООН: Я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас завершение конфликта на Украине даже на горизонте не просматривается.

«Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине, — сказал он. — Я считаю, что мы пока к этому не пришли. Поэтому очень важно принимать меры, чтобы снизить очень сильное негативное влияние [этого конфликта] на мир».