ЭКОВАС дал мятежникам в Нигере девять месяцев переходного периода

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в 9 месяцев. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Детали предложения не раскрываются. Одновременно он подчеркнул, что санкции ЭКОВАС против Нигера не будут смягчены без «позитивных корректировок» со стороны военных, которые захватили власть в стране.