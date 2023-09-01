Введение обязательного использования электронных путевок для выездного туризма отложено

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок начала обязательного использования электронных путевок операторами по выездному туризму будет перенесен, штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Минэкономразвития России поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного использования системы „Электронная путевка“. По итогам консультаций с туроператорами срок будет перенесен. Сейчас никаких штрафных санкций за то, что компания не предоставляет данные в установленном виде, не будет», — говорится в сообщении. Точный срок пока не установлен.