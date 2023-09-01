Административное здание и дом повреждены в результате атаки БПЛА в Курской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жилой дом и административное здание получили повреждения в результате атаки беспилотников в Курской области. Об этом в пятницу сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Утром [город] Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал он.