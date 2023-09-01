Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Люберцами

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Московской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», — сказали в ведомстве.