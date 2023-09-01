Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций в «зонах операций»

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел сформированного мятежниками переходного правительства Нигера распорядилось приостановить деятельность международных организаций и НПО в «зонах проведения операций». Об этом сообщило агентство AFP.

«В связи с ситуацией с безопасностью и текущей оперативной готовностью Вооруженных сил Нигера министерство информирует присутствующие в стране международные организации, национальные и международные НПО и связанные с ООН агентства о том, что вся их деятельность и передвижения в зонах операций временно приостановлены», — цитирует AFP заявление ведомства.