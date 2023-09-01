Кандидат в президенты Рамасвами признал вину США в подрыве «Северных потоков»

10:05 Источник: Известия

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обернулись для США большой ошибкой, так как, в частности, привели к укреплению отношений России и Китая. Об этом 31 августа заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью телеканалу Fox News.

«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», — сказал он.

Укрепление отношений Москвы и Пекина Рамасвами посчитал угрозой для Вашингтона.

В интервью кандидат в президенты заявил, что в случае победы он заключит сделку с Россией и заморозит линию боевых действий. Кроме того, Рамасвами отказался принимать Украину в НАТО. Известия