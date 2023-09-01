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НОВОСТИ

Немецкие журналисты сообщили о новой зависимости ФРГ от России

10:20 01.09.2023 Источник: Lenta.ru

Немецкие журналисты заявили, что, сократив закупки российского газа, ФРГ стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом сообщается в статье газеты Berliner Zeitung.

Авторы статьи отметили, что Германия избавилась от газовой зависимости от России, однако та вернулась «через черный ход». Согласно сведениям статслужбы и Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России увеличился на 334 процента.

Аналогичная ситуация наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022-2023 Россия нарастила экспорт азотных удобрений в пять раз. По мнению представителя Ассоциации Мартина Мэя, газ и электричество достигают 80-90 процентов себестоимости минеральных удобрений.

«В конечном счете, импортированные удобрения представляют собой не что иное, как дешевый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости», — отметил Мэй.  Lenta.Ru

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