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НОВОСТИ

В России возобновлен прием заявлений на получении финской визы

10:32 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия возобновила приём заявлений на визы в России. Документы на оформление можно подать в центрах VFS Global с понедельника по пятницу. Жители Москвы также смогут сделать это в финском посольстве.

1 октября закрывается генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем оформлением въездных документов в страну для всех россиян также будет заниматься посольство в Москве.

В связи с ограниченностью ресурсов количество мест для подачи в консульстве, доступных для подачи документов на визу и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено.  Говорит Москва

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