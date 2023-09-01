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Митволь признал вину в хищении при строительстве метро, дело рассмотрят в особом порядке

11:05 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

«Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке», — рассказал собеседник агентства.

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