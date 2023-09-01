Россиянин, планировавший по заданию СБУ теракт в Курске, осужден на 15 лет заключения
11:20 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина РФ Рамазана Муртузова, планировавшего взрыв в торговом центре или на вокзале в Курске. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, при вербовке Службой безопасности Украины россиянин взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал вину в инкриминируемом преступлении.
«Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор на данный момент не обжалован», — рассказала собеседница агентства.
НОВОСТИ
- 22:40 01.09.2023
- Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
- 22:00 01.09.2023
- Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
- 21:20 01.09.2023
- Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
- 20:40 01.09.2023
- В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин
- 20:00 01.09.2023
- Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
- 19:57 01.09.2023
- Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово
- 19:20 01.09.2023
- Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них
- 18:40 01.09.2023
- На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор
- 18:24 01.09.2023
- Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве
- 18:20 01.09.2023
- В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль - ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать