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НОВОСТИ

Россиянин, планировавший по заданию СБУ теракт в Курске, осужден на 15 лет заключения

11:20 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина РФ Рамазана Муртузова, планировавшего взрыв в торговом центре или на вокзале в Курске. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, при вербовке Службой безопасности Украины россиянин взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал вину в инкриминируемом преступлении.

«Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор на данный момент не обжалован», — рассказала собеседница агентства.

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