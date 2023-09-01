Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло нового рекорда

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на предварительные данные пограничной службы страны.

Пограничники задержали в августе по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями, что превысило предыдущий рекорд мая 2019 года, когда границу за один месяц нелегально пересекли около 84 тыс. человек. По данным издания, впервые после вступления президента США Джо Байдена в должность, количество мигрантов, прибывающих в страну с семьями, превысило число мигрантов, приезжающих в одиночку.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в августе были рассмотрены дела более 50 тыс. мигрантов для законного въезда в страну. То есть, примерно 1,4 тыс. человек в день записывались на прием для оформления разрешения на въезд.