Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом — губернатор

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.