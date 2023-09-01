Прием Украины в ЕС раньше других кандидатов на вступление будет катастрофой — МИД Австрии
12:05 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Евросоюз столкнется с «геостратегической катастрофой», если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.
«Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения это было бы катастрофой», — заявил он газете Politico.
Он отметил, что Австрия поддерживает дальнейшие шаги по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. При этом министр заявил, что не хотел бы допустить возникновения «системы скотного двора по Джорджу Оруэллу, при которой одни страны-кандидаты равнее других». «Нельзя допустить, чтобы такое впечатление создалось в странах Западных Балкан», — подытожил Шалленберг.
В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что объединение должно активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств.
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