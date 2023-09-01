Половина немцев не видит Германию в числе ведущих экономик мира в будущем — опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля немцев, которые скептически оценивают перспективы развития экономики республики, за последний год увеличилась почти вдвое, теперь половина жителей страны не верят, что Германии удастся сохранить свое положение среди ведущих экономик мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного германским Институтом изучения общественного мнения Алленсбаха, которые оказались в распоряжении агентства Reuters.

Так, 50% участников опроса считают, что через 10-15 лет республика перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в 2022 году эту точку зрения разделяли лишь 30%. Обратного мнения придерживаются 31% опрошенных, в то время как в прошлом году их доля составляла 48%. Такая динамика связана с экономическим курсом, избранным правящей в стране коалицией «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия). В частности, 76% немцев выразили сомнения, что нынешнее правительство способно «двигать страну вперед», по мнению 55% респондентов, политика германского руководства ослабляет положение бизнеса.

Мрачные настроения в отношении экономических перспектив страны наблюдаются и в деловых кругах ФРГ. Эксперты института зафиксировали у 76% опрошенных руководителей предприятий опасения насчет того, что высокие цены на энергоносители ведут к деиндустриализации страны. 58% глав компаний посчитали, что в экономическим плане зенит славы для Германии остался позади.

Данные о числе респондентов и дате проведения опроса агентство не приводит.