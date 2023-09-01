Шойгу заявил, что около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ — участники специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав академии с началом нового учебного года. «Министр обороны РФ отметил, что почти 80% обучающихся в академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции», — сказали в военном ведомстве журналистам.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило свыше 25 тысяч квалифицированных специалистов.