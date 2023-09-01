Шойгу заявил, что около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО
12:32 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ — участники специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав академии с началом нового учебного года. «Министр обороны РФ отметил, что почти 80% обучающихся в академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции», — сказали в военном ведомстве журналистам.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило свыше 25 тысяч квалифицированных специалистов.
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