Украина лишилась одного из важнейших союзников на Западе - СМИ
13:00 01.09.2023 Источник: Газета.Ru
Украина лишилась одного из своих ближайших союзников после того, как в Великобритании в отставку ушел министр обороны Бен Уоллес. Об этом пишет американское издание Breibart.
В материале указано, что Уоллес возглавлял оборонное ведомство в течение последних четырех лет. При этом именно в его задачи входило курирование «военной реакции» Лондона на украинский конфликт.
«Уоллес использовал свое заявление об отставке, чтобы еще раз призвать к увеличению финансирования армии, что долгое время было его главной задачей», — говорится в публикации.
Как отметили авторы статьи, бывший министр обосновал свое требование нестабильной ситуацией на глобальной арене. По его словам, в течение следующих десяти лет «мир станет более небезопасным». Газета.Ru
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