13:00 Источник: Газета.Ru

Украина лишилась одного из своих ближайших союзников после того, как в Великобритании в отставку ушел министр обороны Бен Уоллес. Об этом пишет американское издание Breibart.

В материале указано, что Уоллес возглавлял оборонное ведомство в течение последних четырех лет. При этом именно в его задачи входило курирование «военной реакции» Лондона на украинский конфликт.

«Уоллес использовал свое заявление об отставке, чтобы еще раз призвать к увеличению финансирования армии, что долгое время было его главной задачей», — говорится в публикации.

Как отметили авторы статьи, бывший министр обосновал свое требование нестабильной ситуацией на глобальной арене. По его словам, в течение следующих десяти лет «мир станет более небезопасным». Газета.Ru