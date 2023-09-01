В Подмосковье начал действовать закон об обязательной регистрации домашних животных
13:05 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Подмосковье вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. Речь идёт о питомцах старше трёх месяцев. Собак нужно будет поставить на учёт в течение полугода со дня вступления в силу закона.
Вновь приобретённые животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента покупки.
Новые правила позволят создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер: так в случае потери питомца будет проще отыскать.
Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале госуслуг.
Законом также определён порядок выгула домашних животных. Под запрет попали детские площадки, территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций, кроме того, без поводка и намордника питомцев нельзя выводить во все общественные места. Предусмотрено также требование убирать за собакой во время прогулки. Говорит Москва
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