Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня», — сказал представитель Кремля.