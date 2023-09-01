Гору Фудзи покорил 90-летний альпинист на инвалидной коляске

14:00 Источник: Газета.Ru

Девяностолетний японский альпинист Юичиро Миура достиг вершины горы Фудзи 31 августа с группой друзей и семьи. Он совершал восхождение в инвалидной коляске. Для восхождения на высоту 3776 метров ему понадобилось три дня, пишет издание Kyodo.

Миура «зашел» на вершину около 7:20 утра. Погодные условия были достаточно хорошие, было ясно, но дул холодный ветер. Восходитель выразил благодарность тем, кто поддержал его программу. Гора Фудзи — самая высокая вершина Японии.

В июне 2020 года Миура, которому тогда было 87 лет, был госпитализирован из-за спонтанной спинальной эпидуральной гематомы — его нервы на шее сдавливаются и вызывают паралич рук и ног. Он провел в госпитале примерно восемь месяцев.

Миура в 2013 году стал самым старым человеком в мире, покорившим высочайшую вершину планеты Эверест в возрасте 80 лет.

«Благодаря всем я смог осуществить свое желание достичь вершины. Это чудесно», — заявил 90-летний восходитель. Газета.Ru