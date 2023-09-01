Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех школ с обучением на русском
15:12 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства присоединился к церемонии по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».
Россия и Киргизия подписали соглашение о строительстве в республике школ с русским языком обучения в марте нынешнего года во время состоявшегося в Бишкеке заседания двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству. Согласно договоренностям, за счет РФ в Киргизии будут возведены девять общеобразовательных учреждений — по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.
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