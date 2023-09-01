Европе не стоит возлагать чрезмерных надежд на контрнаступление Киева — глава МИД Австрии
15:32 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейским странам следует отказаться от чрезмерных ожиданий от украинского контрнаступления и проявить «стратегическое терпение». Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы в Европе должны быть осторожны, чтобы не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Россияне окопались и построили массивные оборонительные позиции. Одно только минирование тысяч и тысяч квадратных километров земли — это проблема, которая будет занимать нас еще многие годы. Нам необходимо стратегическое терпение», — отметил Шалленберг.
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