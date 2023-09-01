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НОВОСТИ

Французские военные в Нигере перестали покидать территории своих баз

16:00 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские военнослужащие больше не выходят за пределы военных баз в Нигере, однако готовы защитить интересы Парижа в регионе. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на высокопоставленного представителя военных кругов.

По данным радиостанции, в Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих, «однако больше их не видно на улицах ни в вечерние часы, ни в выходные».

При этом, как указывает Europe 1, французский контингент «находится в высокой степени готовности для защиты французских интересов в Нигере».

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