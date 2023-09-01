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НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE превышала $88 за баррель

16:12 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 10 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:12 мск, цена Brent росла на 1,38% — до $88,02 за баррель.

К 14:15 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $87,99 (+1,34%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,12% — до $84,74 за баррель.

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