Цена нефти Brent на ICE превышала $88 за баррель

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 10 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:12 мск, цена Brent росла на 1,38% — до $88,02 за баррель.

К 14:15 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $87,99 (+1,34%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,12% — до $84,74 за баррель.