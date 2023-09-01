Крым с начала года принял почти на треть меньше туристов, чем в 2022 году — Аксенов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 4 млн туристов посетили Республику Крым с начала года, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«С начала текущего года Крым принял 3,79 млн туристов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но тем не менее курортный сезон состоялся. Большое спасибо всем работникам санаторной и гостиничной сферы за труд и профессионализм», — говорится в сообщении.