Отрасль БПЛА в РФ развивается очень быстро, 1 млн специалистов может не хватить — Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) развивается очень быстро, 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года, может не хватить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — сказал он.