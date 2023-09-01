0
0
317
НОВОСТИ

В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль ﻿- ЦБ РФ

18:20 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все заявленные ранее 13 банков начали тестировать цифровой рубль, уже прошло несколько тысяч реальных операций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций. Я должна сказать, что у нас уже прошло несколько тысяч операций, как переводы друг другу, также у нас уже прошли операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях», — сказала она.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 01.09.2023
Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
0
84
22:00 01.09.2023
Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
0
133
21:20 01.09.2023
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
0
188
20:40 01.09.2023
В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин
0
240
20:00 01.09.2023
Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
0
260
19:57 01.09.2023
Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово
0
255
19:20 01.09.2023
Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них
0
360
18:40 01.09.2023
На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор
0
374
18:24 01.09.2023
Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве
0
380
18:00 01.09.2023
Отрасль БПЛА в РФ развивается очень быстро, 1 млн специалистов может не хватить — Путин
0
338

Возврат к списку