В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль - ЦБ РФ
18:20 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все заявленные ранее 13 банков начали тестировать цифровой рубль, уже прошло несколько тысяч реальных операций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
«Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций. Я должна сказать, что у нас уже прошло несколько тысяч операций, как переводы друг другу, также у нас уже прошли операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях», — сказала она.
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