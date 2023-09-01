Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ предложило вручать серебряную медаль выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Медаль „За особые успехи в учении“ II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости „отлично“ и не более двух оценок „хорошо“ и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету „Русский язык“; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов», — говорится в документе.