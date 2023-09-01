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НОВОСТИ

Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу

21:20 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный вертолет Польши нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — говорится в сообщении.

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