0
0
1
НОВОСТИ

Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ

22:40 01.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что большое количество украинских военных погибли на фронте.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала «1+1», как он переживает потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Буданов отметил, что будет неправдой сказать, что легко.

«Потерь ведь много», — продолжил он, заявив, что это реальность, к которой нужно привыкнуть.

В середине августа американская газета The New York Times сообщала, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 01.09.2023
Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
0
133
21:20 01.09.2023
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
0
188
20:40 01.09.2023
В ближайшие 2,5 года планируется выделить почти 2 трлн рублей на новые регионы — Путин
0
240
20:00 01.09.2023
Серебряную медаль предложили вручать при условии получения 60 баллов за два ЕГЭ
0
260
19:57 01.09.2023
Собянин и Мишустин открыли новое здание школы №1579 в Москворечье-Сабурово
0
255
19:20 01.09.2023
Киев вновь обещал «рост числа атак» БПЛА по РФ и вновь уклонился от ответственности за них
0
360
18:40 01.09.2023
На Украине хотят в три раза увеличить военный сбор
0
374
18:24 01.09.2023
Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве
0
380
18:20 01.09.2023
В 13 заявленных банках начали тестировать цифровой рубль ﻿- ЦБ РФ
0
336
18:00 01.09.2023
Отрасль БПЛА в РФ развивается очень быстро, 1 млн специалистов может не хватить — Путин
0
338

Возврат к списку