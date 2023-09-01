Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что большое количество украинских военных погибли на фронте.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала «1+1», как он переживает потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Буданов отметил, что будет неправдой сказать, что легко.

«Потерь ведь много», — продолжил он, заявив, что это реальность, к которой нужно привыкнуть.

В середине августа американская газета The New York Times сообщала, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек убитыми и ранеными.