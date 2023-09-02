США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters
08:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву, о котором, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, эти снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков. По словам источников агентства, в новый пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на сумму от $240 млн до $375 млн.
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