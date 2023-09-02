США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву, о котором, как ожидается, будет объявлено на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, эти снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели. Американская сторона рассчитывает на то, что снаряды с обедненным ураном позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) более эффективно действовать против российских танков. По словам источников агентства, в новый пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на сумму от $240 млн до $375 млн.