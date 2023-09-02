В Черном море уничтожены три морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в третий раз за ночь попытался нанести удар по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Третий морской беспилотник уничтожен в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны России.

«2 сентября около 02:20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста», — заявили в ведомстве.