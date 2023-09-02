Западу нужен свой мирный план по Украине, и он может отличаться от плана Киева — Guardian

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны должны согласовать общий план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева. Об этом в статье для газеты Guardian пишет британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.

Отмечая, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло значимых успехов и конфликт на Украине грозит затянуться еще на несколько лет, автор пишет, что «Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом».

«Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины, — отмечает автор. — Похоже, что процесс уже начался. Недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в НАТО».

По мнению Ледвиджа, США сейчас предлагают Украине отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО, хотя об этом и не говорится напрямую. Эксперт отмечает, что «из-за риска ядерной эскалации в высших эшелонах американского руководства очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма», что Киев заявлял среди своих основных целей. Дополнительные сложности для украинских властей создают приближающиеся выборы в США, которые вынуждают администрацию президента Джо Байдена внимательнее относиться к настроениям устающих от конфликта избирателей, определяя размеры помощи, которую получает Киев.

Он считает необходимым «хладнокровно смотреть» на то, с какими глобальными проблемами Запад может столкнуться через 5-10 лет и исходить из этого в оказании поддержки Украине. Ледвидж отмечает, что крупнейшим вызовом предстоящих лет грозит стать Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

«Если к тому моменту война в Европе так и будет продолжаться, ее будут воспринимать как нечто вторичное. Ведение этой войны будет по большей части отдано [Вашингтоном] на откуп европейским странам. В текущей ситуации это могло бы обречь Украину на поражение», — резюмирует автор.