Вклады домохозяйств в еврозоне за 16 месяцев обесценились на 11%

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покупательная способность депозитов домохозяйств в еврозоне за последние 16 месяцев снизилась из-за нынешнего конфликта на Украине и пандемии коронавируса примерно на 11%, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Еврокомиссии (ЕК) на запрос депутата Европарламента от германской Свободной демократической партии Морица Кёрнера.

Член ЕК по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс сообщила, что депозиты домохозяйств в еврозоне потеряли в среднем около 11% покупательной способности в период с начала 2022 года по апрель 2023 года. В качестве причины она назвала "проблемы в поставках, связанные с пандемией", и нынешний конфликт на Украине, который "привел к дополнительному нарушению цепочек поставок в важных секторах" и росту затрат на электроэнергию. Хотя инфляция снижается с конца 2022 года, она по-прежнему выше процентных ставок по банковским депозитам, поэтому их покупательная способность продолжает снижаться.

Однако Кёрнер видит причины не только в этом, но и в политике Европейского центробанка (ЕЦБ). По словам политика, его глава Кристин Лагард "за несколько месяцев уничтожила более одной десятой стоимости сбережений". ЕЦБ, как считает он, несет "значительную ответственность за существенную потерю благосостояния вкладчиков".

По данным Германского федерального банка (Бундесбанка), объем сберегательных вкладов частных домохозяйств в ФРГ в последнее время резко упал. В июне он составил €474 млрд - более чем на 13% меньше, чем в январе 2022 года. Кроме того, это самый низкий показатель с момента введения евро в 1999 году.