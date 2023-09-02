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Китай не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню - СМИ

10:00 02.09.2023 Источник: Lenta.ru

Власти США пересекли «красную линию», пообещав предоставить Тайваню военную помощь, в ответ на что КНР не ограничится простыми заявлениями. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.

По словам авторов публикации, это означает, что Вашингтон в очередной раз «переступил порог» во вмешательстве в тайваньский вопрос. «США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей "тактики салями". С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю последствий для Тайваня», — отмечается в материале.

Авторы статьи также выразили мнение, что Вашингтон намеренно провоцирует Пекин, прекрасно понимая, что своими действиями грубо нарушает принцип одного Китая. Руководство КНР не отказывается от возможности применения силы, что станет лишь противодействием иностранному вмешательству.

«Сильное недовольство и решительная оппозиция Китая очевидны, но ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — подчеркивает издание.  Lenta.Ru

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