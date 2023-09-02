В Польше закрыли самый крупный центр для украинских беженцев - Wyborcza
10:30 02.09.2023 Источник: Lenta.ru
В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, располагавшийся в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Об этом сообщает газета Wyborcza.
Отмечается, что решение о закрытии центра принял воевода Тобиаш Боченьский. «Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — приводит издание слова пресс-секретаря Боченьского Дагмара Залевского.
При этом издание уточняет, что на момент закрытия в центре было около 300 украинцев, которых никто не предупредил о планах городской администрации. Некоторые из них были вынуждены вернуться на родину.
Как рассказал журналистами Wyborcza один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находятся остальные беженцы. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 02.09.2023
- Исследование выявило основные причины микрозаймов
- 10:00 02.09.2023
- Китай не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню - СМИ
- 09:30 02.09.2023
- Вклады домохозяйств в еврозоне за 16 месяцев обесценились на 11%
- 09:00 02.09.2023
- В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
- 08:50 02.09.2023
- Западу нужен свой мирный план по Украине, и он может отличаться от плана Киева — Guardian
- 08:40 02.09.2023
- В Черном море уничтожены три морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост
- 08:30 02.09.2023
- США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters
- 22:40 01.09.2023
- Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
- 22:00 01.09.2023
- Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
- 21:20 01.09.2023
- Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать