В Польше закрыли самый крупный центр для украинских беженцев - Wyborcza

10:30 Источник: Lenta.ru

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, располагавшийся в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Отмечается, что решение о закрытии центра принял воевода Тобиаш Боченьский. «Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — приводит издание слова пресс-секретаря Боченьского Дагмара Залевского.

При этом издание уточняет, что на момент закрытия в центре было около 300 украинцев, которых никто не предупредил о планах городской администрации. Некоторые из них были вынуждены вернуться на родину.

Как рассказал журналистами Wyborcza один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находятся остальные беженцы. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт. Lenta.Ru