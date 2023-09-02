0
0
83
НОВОСТИ

В Польше закрыли самый крупный центр для украинских беженцев - Wyborcza

10:30 02.09.2023 Источник: Lenta.ru

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, располагавшийся в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Отмечается, что решение о закрытии центра принял воевода Тобиаш Боченьский. «Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — приводит издание слова пресс-секретаря Боченьского Дагмара Залевского.

При этом издание уточняет, что на момент закрытия в центре было около 300 украинцев, которых никто не предупредил о планах городской администрации. Некоторые из них были вынуждены вернуться на родину.

Как рассказал журналистами Wyborcza один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находятся остальные беженцы. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника БойтLenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 02.09.2023
Исследование выявило основные причины микрозаймов
0
16
10:00 02.09.2023
Китай не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню - СМИ
0
151
09:30 02.09.2023
Вклады домохозяйств в еврозоне за 16 месяцев обесценились на 11%
0
183
09:00 02.09.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
0
225
08:50 02.09.2023
Западу нужен свой мирный план по Украине, и он может отличаться от плана Киева — Guardian
0
284
08:40 02.09.2023
В Черном море уничтожены три морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост
0
281
08:30 02.09.2023
США впервые включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters
0
270
22:40 01.09.2023
Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ
0
784
22:00 01.09.2023
Минюст РФ внес главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов
0
715
21:20 01.09.2023
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
0
716

Возврат к списку