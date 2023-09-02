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Исследование выявило основные причины микрозаймов

11:00 02.09.2023 Источник: Газета.Ru

В 2023 году россияне обращались за микрозаймами на непредвиденные расходы, текущие затраты, ремонт, предпринимательские нужды и компенсацию трат на авто. Кроме того, они брали микрокредиты на отпуск и путешествия, образование, лечение и перекредитование. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наибольшая доля обращений за микрозаймами была связана с необходимостью россиян покрыть текущие расходы (сюда входят повседневные траты, включая покупку электроники, бытовой техники). 32% клиентов озвучили эту цель при обращении за микрокредитом. В топ-3 также вошли микрозаймы на непредвиденные затраты (18,3%) и ремонт квартиры или дачи (15,4%).

9,8% клиентов брали микрозайм на предпринимательские нужды, 6,2% — на обслуживание авто, а 5,5% — на перекредитование. На лечение у микрофинансовых организаций занимали 3,3% россиян, на отпуск — 2,8%, на образование — 2,1%. Еще 4,6% заемщиков назвали иные цели.

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