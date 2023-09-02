Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1
11:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Это первая масштабная экспедиция по его изучению, организованная южноазиатской республикой. Трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем сайте в прямом эфире.
Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Планируется, что аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли. Для того чтобы ее достичь, аппарату потребуется 125 дней. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, здесь никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за Солнцем и фиксировать его излучение. Кроме того, этот аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях.
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