0
0
537
НОВОСТИ

Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1

11:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Это первая масштабная экспедиция по его изучению, организованная южноазиатской республикой. Трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем сайте в прямом эфире.

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Планируется, что аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли. Для того чтобы ее достичь, аппарату потребуется 125 дней. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, здесь никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за Солнцем и фиксировать его излучение. Кроме того, этот аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 02.09.2023
Италия в 1980 году предупредила Каддафи о планах Франции его устранить — экс-премьер Амато
0
69
20:00 02.09.2023
Назначенный мятежниками глава МО Нигера встретился с послом Китая
0
119
19:30 02.09.2023
ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu
0
185
19:00 02.09.2023
Эритрейцы устроили беспорядки в Тель-Авиве, десятки людей пострадали
0
242
18:30 02.09.2023
МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ
0
279
18:00 02.09.2023
Демонстранты в Ниамее угрожают взять штурмом посольство Франции в Нигере
0
288
17:30 02.09.2023
ВС РФ отразили 5 атак у Артемовска, 3 у Марьинки, уничтожено свыше 250 украинских военных
0
339
17:00 02.09.2023
Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ
0
323
16:00 02.09.2023
В Кривом Роге произошли взрывы
0
458
15:00 02.09.2023
Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий
0
473

Возврат к списку