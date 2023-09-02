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НОВОСТИ

Военное командование Польши назвало фальшивкой информацию о польском Ми-24 в Белоруссии

12:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное командовании Вооруженных сил Польши назвало переданную Минском информацию о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы фальсификацией.

«Белорусский аппарат пропаганды передает фальшивую информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24», — гласит текст заявления, размещенного командованием на его официальной странице в соцсети «Х» (бывшая Twitter).

В пятницу Госпогранкомитет Белоруссии информировал о том, что «белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области». Сообщалось, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.

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