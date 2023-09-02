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Маск согласился с утверждением, что Байден «уничтожает легитимность» демократии в США

13:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением писателя и публициста Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден «уничтожает легитимность» демократического устройства Соединенных Штатов.

Шелленбергер, автор книг по проблемам окружающей среды, написал в соцсети X («икс», ранее Twitter), что основы правовой системы США — «равное правосудие по закону» — находятся под «серьезной угрозой». По мнению публициста, американский Минюст «активно препятствует судебному преследованию сына президента» и при этом «стремится заключить под стражу его политического оппонента», то есть экс-президента США Дональда Трампа. «Байден разрушает легитимность нашей демократической системы», — считает Шелленбергер.

«Правда», — ответил на это сообщение Маск.

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