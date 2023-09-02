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Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий

15:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

«Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в опубликованном на сайте фонда заявлении.

При этом фонд подчеркнул, что послы трех стран «будут приглашены на церемонию в Осло».

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