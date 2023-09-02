В Волгограде опровергли сообщение об учительнице, покинувшей класс не говорящих по-русски детей
14:07 02.09.2023
Администрация Волгограда опровергла факт отсутствия учительницы в классе из-за не знающих русский язык детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов.
У всех без исключения классов данного учебного корпуса школы № 33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день. «По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру», — говорится в сообщении.
Ранее в местых новостных каналах и пабликах появились сообщения о том, что руководитель оставила класс детей — выходцев из СНГ в одной из школ Волгограда, где была фактически единственным русскоговорящим человеком. Сообщалось, что якобы в прошлом году руководством МОУ СОШ № 33 в поселке Аэропорт было принято решение объединить детишек из СНГ с низким уровнем русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе.
Теперь эту информацию проверит прокуратура.
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