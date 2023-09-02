Учения НАТО на Балтике направлены на отработку действий для «сдерживания РФ» — ВМС ФРГ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что предстоящие крупные военно-морские учения НАТО в Балтийском море, в которых примут участие порядка 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих западных стран, будут впервые направлены на отработку действий в случае гипотетического нападения России в данном регионе.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Только не при нас», — приводит слова Каака агентство Reuters. «Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал вице-адмирал. В то же время он отметил, что ВМС США направят на учения корабль Mesa Verde длиной 200 метров, предназначенный для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев.

Обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море является еще одним направлением учений, которые пройдут у берегов Латвии и Эстонии. «Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей поставок через Балтийское море», — констатировал Каак. «Если Сувалкский коридор будет перекрыт, а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная ветка, то у нас останутся только морские пути, через которые нам и придется пробиваться», — пояснил главнокомандующий ВМС ФРГ.

Это, по словам Каака, будут первые учения такого масштаба, которыми будут командовать ВМС ФРГ из нового морского штаба в Ростоке. Германия стремится предоставить НАТО этот объект в качестве регионального морского штаба, способного руководить операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта.

Двухнедельные учения под названием «Северное побережье» начнутся 9 сентября. В них примут участие около 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих из всех стран НАТО на Балтийском море, а также Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. В ходе маневров будут отрабатываться десантные операции и удары с моря по суше.